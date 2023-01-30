Житель Кургана призывал к расправе над прокурорами

Курганец в открытой группе соцсети «ВКонтакте» призывал к расправе над сотрудниками органов прокуратуры Российской Федерации.

Следователи УФСБ дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело. Как уточнили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области,за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета нарушитель получил два года условного срока. На это же период ему запретили заниматься администрированием сайтов и каналов. Приговор вступил в законную силу.

Фото с сайта freepik.com

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