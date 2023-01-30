Новый мир
Курган -18o
Курс ЦБ:$69,5975,77
16+
Версия для слабовидящих

Житель Кургана призывал к расправе над прокурорами

Получил условный срок.

24 января, 2023 - 12:34

Курганец в открытой группе соцсети «ВКонтакте» призывал к расправе над сотрудниками органов прокуратуры Российской Федерации.

Следователи УФСБ дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело. Как уточнили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области,за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета нарушитель получил два года условного срока. На это же период ему запретили заниматься администрированием сайтов и каналов. Приговор вступил в законную силу.

 Фото с сайта freepik.com

 

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и в телеграм-канале.

24 января, 2023 - 12:34

Комментарии

Происшествия
Все новости рубрики Происшествия