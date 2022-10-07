Житель Кургана заказал конфеты с запрещённой начинкой из США

Таможенники задержали гражданина, который получил запрещенный товар в посылке из США.

Во время досмотра почтового отправления правоохранители обнаружили и изъяли восемь упаковок с конфетами известных марок. Проведенная экспертиза показала, что представленные образцы содержат в своем составе растительный наркотик «марихуана» общей массой 1,4974 грамма, что является крупным размером.

По словам задержанного, данные продукты с содержанием наркотических средств он приобрел через Интернет для личного потребления.Пресс-служба Уральского таможенного управления, в настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным транспортным прокурором обвинительным заключением направлены в Домодедовский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.