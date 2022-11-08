Житель Куртамыша весело провёл вечер в баре за счёт прекрасной незнакомки

Житель Куртамыша во время поездки в такси обнаружил в салоне машины чужую банковскую карту, забрал её себе и отправился в бар.

Воспользовавшись функцией бесконтактных платежей, молодой человек рассчитался за вечерний отдых в развлекательном заведении. Хозяйка карты заметила пропажу, когда на её номер стали поступать смс-сообщения о списании денег. Гражданка обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила порядка четырех тысяч рублей. Причастность злоумышленника к совершению хищения подтверждается записями с камер видеонаблюдения, уточнили в пресс-службе регионального управления МВД.

Возбуждено уголовное дело. За кражу 22-летний зауралец может провести за решёткой до шести лет.

В случае обнаружения утерянной карты либо мобильного телефона, следует обратиться в подразделение полиции.

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