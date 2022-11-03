Житель Куртамышского округа нашёл на своём участке ручную гранату

Житель села Камыши Куртамышского муниципального округа во время проведения земельных работ на своём участке обнаружил гранату.

Оперативно прибывшие взрывотехники Росгвардии обследовали подозрительный предмет и установили, что это ручная граната Ф-1, предположительно, времен Великой Отечественной войны, со следами глубокой коррозии.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, специалисты группы разминирования ОМОН «Скиф» Управления Росгвардии по Курганской области обезвредили опасную находку.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.