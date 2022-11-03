Новый мир
Курган 2o
Курс ЦБ:$61,6160,92
16+
Версия для слабовидящих

Житель Куртамышского округа нашёл на своём участке ручную гранату

Росгвардейцы уничтожили боеприпас.

3 ноября, 2022 - 15:02

Житель села Камыши Куртамышского муниципального округа во время проведения земельных работ на своём участке обнаружил гранату.

Оперативно прибывшие взрывотехники Росгвардии обследовали подозрительный предмет и установили, что это ручная граната Ф-1, предположительно, времен Великой Отечественной войны, со следами глубокой коррозии.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, специалисты группы разминирования ОМОН «Скиф» Управления Росгвардии по Курганской области обезвредили опасную находку.

 

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и в телеграм-канале.

3 ноября, 2022 - 15:02

Комментарии

Происшествия
Все новости рубрики Происшествия