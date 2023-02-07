Житель Куртамышского округа украл зерно, которое охранял

В Куртамышском округе 36-летний гражданин, охраняя территорию, прилегающую к зерноскладу, решил похитить зерно. У мужчины не было доступа к помещению склада, однако он незаконно проник внутрь и вынес оттуда 15 мешков с ячменём общей массой 600 килограммов, причинив владельцу ущерб на сумму более 4,5 тысяч рублей.

Злоумышленник позвонил своему родственнику и попросил отвезти зерно домой, пояснив, что приобрёл ячмень законно. Когда ничего не подозревающий мужчина перевозил зерно на автомобиле, его остановили для проверки сотрудники дорожно-патрульной службы и выявили факт кражи. Похищенное было изъято, а сторож задержан. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.