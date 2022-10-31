Житель Лебяжьевского округа спаивал несовершеннолетнего

Ранее судимый 18-летний житель Лебяжьевского округа покупал алкоголь и угощал им несовершеннолетнего. Длилось это порядка двух месяцев. В октябре информация поступила к участковому.

Возбуждено уголовное дело. За вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий молодой человек может провести за решёткой до четырёх лет. С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Пресс-служба УМВД России по Курганской области напоминает, что употребление спиртного наносит вред здоровью несовершеннолетнего и может способствовать совершению им противоправных деяний. Гражданам, ставшим свидетелями фактов продажи подросткам алкогольной продукции или употребления ими спиртного, необходимо обращаться в полицию.

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