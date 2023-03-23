Житель Лебяжья с ножом напал на росгвардейца

Ночью в рабочем поселке Лебяжье наряду вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Курганской области из дежурной части поступило сообщение об агрессивном поведении 39-летнего местного жителя, который в ходе возникшего после распития спиртных напитков конфликта с сожительницей угрожал причинить увечья себе и окружающим.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на указанный адрес. Находясь на крыльце дома, вооруженный злоумышленник напал на одного из сотрудников экипажа и нанес несколько ножевых ранений.

На требования правоохранителей прекратить противоправные действия и на произведенный предупредительный выстрел в воздух нападавший не реагировал. Во время его задержания росгвардейцы применили табельное оружие.

На место происшествия незамедлительно выехал начальник Управления Росгвардии по Курганской области полковник полиции Олег Охрименко. Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, чтов настоящее время жизни и здоровью сотрудника ведомства, грамотные действия которого помогли избежать более тяжких последствий, ничего не угрожает, он находится в медицинском учреждении.

Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый житель рабочего поселка Лебяжье. Возбуждено уголовное дело.

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