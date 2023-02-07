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Жители Целинного округа помогли задержать нарушителей границы

Нелегалы решили уйти в Казахстан, чтобы избежать уголовного преследования в России.

7 февраля, 2023 - 12:30

В темное время суток, двое иностранных граждан предприняли попытку незаконного пересечения российско-казахстанской границы, в обход установленных пунктов пропуска. В результате умелых действий пограничного наряда и помощи местного населения приграничных населенных пунктов, преступный замысел злоумышленников был разоблачен. Сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Один из злоумышленников предпринял попытку незаконного пересечения границы, чтобы избежать уголовного преследования за совершенное им преступление на территории России. Второй нарушитель, постоянно проживающий в Челябинской области, за денежное вознаграждение согласился оказать ему помощь. Оба были задержаны, теперь им грозит до 2 лет лишения свободы.

7 февраля, 2023 - 12:30

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