Жители Целинного округа помогли задержать нарушителей границы

В темное время суток, двое иностранных граждан предприняли попытку незаконного пересечения российско-казахстанской границы, в обход установленных пунктов пропуска. В результате умелых действий пограничного наряда и помощи местного населения приграничных населенных пунктов, преступный замысел злоумышленников был разоблачен. Сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Один из злоумышленников предпринял попытку незаконного пересечения границы, чтобы избежать уголовного преследования за совершенное им преступление на территории России. Второй нарушитель, постоянно проживающий в Челябинской области, за денежное вознаграждение согласился оказать ему помощь. Оба были задержаны, теперь им грозит до 2 лет лишения свободы.