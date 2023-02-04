Жители Кургана и Шадринска перевели мошенникам по 2 млн. рублей

В Шадринске с заявлением о совершении в отношении него мошеннических действий обратился 61-летний мужчина. Он поверил представившимся сотрудниками банка аферистам, которые сообщили об оформлении на его имя кредита. Потерпевший неоднократно слышал о подобных способах обмана. С ним проводилась профилактическая беседа по месту работы. Полицейские давали разъяснения на дому. Тем не менее, мужчина поверил аферистам и оформил на свое имя долговое обязательство на сумму 2 миллиона рублей. Используя мобильное приложение, житель Шадринска пятью платежами перевел кредитные средства на продиктованные незнакомцами счета.

55-летней жительнице Кургана по телефону тоже сообщили о том, что на неё пытаются оформить кредит. Для решения проблемы нужно было взять настоящий заем в банке и перечислить деньги на определённый счёт. Поверив, женщина оформила онлайн-кредит на сумму около двух миллионов рублей и перевела средства на счёт, указанный аферистом.

Полицейские подчеркивают, что все сообщения об оформлении несанкционированного кредита – это действия мошенников, кем бы они не представлялись. Установлено, что такие звонки поступают с территории Украины. Сотрудники полиции призывают зауральцев проявлять бдительность, незамедлительно прерывать разговор и не предпринимать каких-либо действий с денежными средствами.