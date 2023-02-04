Жители Кургана и Шадринска перевели мошенникам по 2 млн. рублей

55-летней жительнице Кургана по телефону тоже сообщили о том, что на неё пытаются оформить кредит. Для решения проблемы нужно было взять настоящий заем в банке и перечислить деньги на определённый счёт. Поверив, женщина оформила онлайн-кредит на сумму около двух миллионов рублей и перевела средства на счёт, указанный аферистом.
Полицейские подчеркивают, что все сообщения об оформлении несанкционированного кредита – это действия мошенников, кем бы они не представлялись. Установлено, что такие звонки поступают с территории Украины. Сотрудники полиции призывают зауральцев проявлять бдительность, незамедлительно прерывать разговор и не предпринимать каких-либо действий с денежными средствами.
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