Жители Курганской области перевели аферистам более 2 млн рублей

Зауральцы перевели злоумышленникам 2 млн 136 тысяч рублей. В органы внутренних дел на прошлой неделе обратились 18 зауральцев.

Чаще всего аферисты похищают денежные средства, представляясь сотрудниками банка. Несмотря на постоянную разъяснительную работу, зауральцы до сих пор поддаются на уловки и теряют свои сбережения.

Так, 58-летняя женщина трижды поверила мошенникам. Ей позвонили якобы из банка и сообщили, что с её кредитной карты злоумышленники пытаются похитить деньги. К сожалению, такая «схема» знакома многим. Чтобы обезопасить себя и свои сбережения, женщине сказали снять деньги с карты и перевести на специальный счёт. В первый раз женщине удалось избежать обмана – она замешкалась при снятии наличных, поэтому банкомат вернул их в систему. После этого мошенники убедили её снять деньги с другой карты. Из снятых средств удалось спасти лишь часть, потому что несколько купюр банкомат не принимал. На счёт злоумышленников женщина перевела 60 тысяч рублей.

Лжесотрудники не стали останавливаться на достигнутом – они порекомендовали гражданке обратиться на горячую линию банка, чтобы снять оставшуюся сумму с кредитки. В разговоре с настоящими специалистами банка женщина поняла, что её обманули, после чего и обратилась в полицию.

Руководитель пресс-службы УМВД России по Курганской области Елена Радаева сообщила: «По данному факту следователем отдела полиции №3 УМВД России по городу Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет».

Сотрудники полиции и редакция напоминают зауральцам: не стоит поддаваться на уговоры злоумышленников. В случае, если вам звонит «сотрудник банка», перезвоните на горячую линию, чтобы убедиться в безопасности своих средств.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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