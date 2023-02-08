Жительница Катайска записала ребенка на мигранта

Полицейскими установлено, что в 2020 году 26-летняя жительница Катайского округа внесла в свидетельство о рождении своего ребенка запись об установлении отцовства. Отцом признавался житель одной из среднеазиатских республик. Фиктивная запись позволила иностранному гражданину оформить вид на жительство.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Фиктивная запись об установлении отцовства и вид на жительство иностранцу аннулированы. Ближайшие три года он не сможет въехать на территорию нашей страны.