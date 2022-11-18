Жительница Кургана отдала деньги за съём квартиры, но не получила ключи

Курганская семья искала временное жилье в Екатеринбурге для дочери-студентки. На сайте бесплатных объявлений нашла подходящий вариант.

Хозяйка квартиры попросила убедиться в серьезности намерений квартиросъёмщиков и внести предоплату за жилье. Когда деньги поступили на банковскую карту, телефон злоумышленницы стал недоступен, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Семья обратилась в полицию. Мошенницу задержали в городе Каменск-Уральском. Нарушительница в содеянном созналась и вернула потерпевшим часть похищенных денежных средств. В настоящее время отрабатывается ее причастность к совершению аналогичных преступлений.

Возбуждено уголовное дело. В местах лишения свободы аферистка может провести до двух лет. На время следствия она будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.