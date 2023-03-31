Жительница Кургана перевела аферистам 360 тысяч рублей

Мошенник, представившийся сотрудником банка, сообщил 62-летней жительнице Кургана о том, что от ееимени некий мужчина пытается оформить кредиты. Чтобы предотвратить хищение и разоблачить злоумышленника, необходимо взять настоящий заем и перечислить деньги на «безопасный» счёт.

Женщина пришла в отделение банка и оформила кредит, сказав оператору, что деньги ей необходимы для приобретения земельного участка. Пресс-служба УМВД России по Курганской области сообщает, что получив кредитную карту с лимитом 100 тысяч рублей, гражданка обналичила средства и перевела на счёт, указанный аферистом.

Затем, следуя указаниям киберпреступников, женщина оформила ещё несколько кредитов, которые ей беспрепятственно одобрили банковские работники. Находясь на связи с мошенником, она мелкими суммами переводила деньги на счета, которые он ей называл.

Не останавливаясь на достигнутом, аферисты сообщили потерпевшей о необходимости перевода ещё 100 тысяч рублей. Её убедили в том, что деньги будут действительно храниться на «безопасном» счёте и вернутся ей в течение двух дней. Гражданка взяла указанную сумму из личных накоплений и выполнила просьбу собеседника.

Данные события происходили на протяжении недели. Всё это время женщина никому не рассказывала о происходящем. Однако, когда у неё потребовали ещё сто тысяч, потерпевшая обратилась к сыну, который отвёз её в полицию. Общий материальный ущерб составил более 360 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские призывают зауральцев не общаться по телефону с незнакомцами и не выполнять никаких действий с денежными средствами по их указаниям.

Фото с сайта freepik.com

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