Жительница Кургана решила заработать на инвестициях, но лишилась денег

44-летняя жительница областного в поисках дополнительного заработка зарегистрировалась на сайте, предлагающем прибыль от инвестирования денежных средств. Женщина отправила фото своего паспорта, а также банковской карты. После этого ей сообщили об открытии инвестиционного счёта, на который нужно положить 8 тысяч рублей. Следуя указаниям, женщина сообщила код, поступивший ей в смс, в результате чего с её карты оказалась списана указанная сумма, а позднее произошло ещё одно аналогичное списание. Заподозрив обман, потерпевшая заблокировала свои банковские карты и обратилась в органы внутренних дел.

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам критически относиться к предложениям об инвестировании. Не следует совершать необдуманных вложений денег, используя для этого незнакомые Интернет-ресурсы. Ни в коем случае не нужно оставлять на подобных сайтах свою конфиденциальную информацию.