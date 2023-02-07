Жительница Кургана в женской сумочке вынесла из магазина полуботинки

Жительница Кургана пыталась вынести из магазина несколько футболок, не расплатившись за товар. Сотрудники торгового объекта остановили гражданку, вызвали полицейских, одежду у нарушительницы изъяли. Произошло это в конце января.

Представители правопорядка выяснили, что гражданка уже не просто бывала в этом магазине, но и ранее похищала оттуда полуботинки. В конце декабря минувшего года подозреваемая взяла с витрины обувь стоимостью порядка восьми тысяч рублей, в примерочной спрятала их в сумку и покинула магазин. Ботинки она продала.

Возбуждены уголовные дела. Пресс-служба УМВД России по Курганской области сообщает, что с нарушительницы взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.