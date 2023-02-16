Жительница Шадринска из-за бутылки пива может получить год исправительных работ

В одном из магазинов Шадринска 16-летнему молодому человеку продали пиво.

Сотрудница торговой точки стала фигурантом уголовного дела. Ей придётся ответить за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции. Как уточнили в пресс-службе областного управления МВД, гражданку могут оштрафовать на сумму до 80 тысяч рублей или же приговорить к обязательным работам на год.

Весной минувшего года женщина уже была подвергнута административному наказанию за аналогичное противоправное деяние.

Фото с сайта freepik.com

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.