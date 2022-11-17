Жительница Варгашей отдала аферистам 457 тысяч рублей

В Варгашинском округе от рук мошенников пострадала 30-летняя женщина. В полиции она созналась, что поддалась на уловку мошенников, в итоге потеряв очень крупную сумму. Пострадавшая пояснила, что ей позвонил сотрудник банка и сообщил об оформлении на ее имя несанкционированного кредита. Для большей убедительности он направил ей через мессенджер удостоверение банковского сотрудника.

Потерпевшая не растерялась, сняла со своего счета все деньги и отправила их через банкомат на продиктованные злоумышленниками счета. После аферисты убедили женщину оформить на её имя кредит. Однако заявки, которые она подала онлайн, были отклонены.

Затем женщина направилась в банк и убедила оператора банка оформить кредит, пояснив, что недостающая сумма нужна ей для приобретения жилья. Обналиченные деньги потерпевшая более 20 раз отправила на различные абонентские номера мелкими суммами. При этом она постоянно была на связи с аферистами.

В полиции рассказали, что общая сумма причиненного ущерба составила 457 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на небольшой срок - до шести лет.

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