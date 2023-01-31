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Жителя Целинного округа обвиняют в истязании малолетнего ребёнка

Прокуратурой установлено, что отчим наносил побои ребёнку 2018 года рождения.

31 января, 2023 - 17:15

Сейчас ребёнок проживает с матерью, отчим переехал в другой населенный пункт. Возбуждено уголовное дело по статье  «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении несовершеннолетнего». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Прокуратурой района начата проверка работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Целинного округа на предмет своевременности профилактических мер, направленных на выявление и пресечение противоправных действий в отношении несовершеннолетнего.

 

31 января, 2023 - 17:15

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