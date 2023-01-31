Жителя Целинного округа обвиняют в истязании малолетнего ребёнка

Сейчас ребёнок проживает с матерью, отчим переехал в другой населенный пункт. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении несовершеннолетнего». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Прокуратурой района начата проверка работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Целинного округа на предмет своевременности профилактических мер, направленных на выявление и пресечение противоправных действий в отношении несовершеннолетнего.