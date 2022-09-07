150 зауральцев пробежали полумарафон

В предыдущую субботу в рябковском лесу были слышны выстрелы. Но не охотников – это вышли на старт 150 участников курганского полумарафона, посвященного Дню физкультурника. Из-за запрета на посещение лесов традиционный пробег дважды откладывался и состоялся только 27 августа.

В ту субботу было на удивление прохладно, так сказать, отдушина среди череды знойных дней. А прохлада в полумарафоне играет чуть ли не главенствующую роль, поскольку положительным образом сказывается на результате. Чем прохладнее, тем быстрее бежится.

Еще отметим, что пробег состоялся благодаря выигранному федерацией гранту, подготовленному Управлением по физической культуре и спорту Курганской области. На деньги гранта были закуплены прекрасные кубки и медали, соответствующим образом оформлена дистанция в лесном массиве.

Первыми под великолепную стартовую арку среди сосен выстроились воспитанники детских садов. Для большинства это был первый старт. Дистанцию 600 метров преодолели все, кто самостоятельно, кто с бегущим рядом родителем. Кому из них было труднее – о том история умалчивает. Каждый бегун получил грамоту за участие. А первыми финишную черту пересекли Дарина Чичко и Давид Макаревич.

Два круга по километру каждый преодолевали ребята 2009–2011 годов рождения и моложе. Здесь предоставлялась возможность выполнить норматив ГТО. Дистанция легко далась не всем, но сошедших с нее не наблюдалось. А чемпионами в этой номинации стали Ульяна Вяткина, Катя Шкодских, Вадим Амосов и Саша Артюшечкин.

В забеге на 5 км соревновалось 50 участников. Трассу проложили по лыжной «пятерке», и многим она была знакома. Здесь уже не было возрастных групп. Но изъявили желание участвовать и ветераны, среди которых бежали 84-летний Евгений Пиастро и 66-летний Владимир Марусев. Интересно, что Владимир на всех мероприятиях по бегу выступает босиком, будь то асфальт или тропа с шишками. Первым на финишную прямую вылетел Артем Делягин, завершивший забег с результатом 18 минут 18 секунд. У женщин победила юная, но уже известная в Уральском федеральном округе Маша Храмова из Шатрово, ее результат 21 минута 30 секунд.

Гвоздь программы – непосредственно полумарафон. Смельчаков, желающих пробежать 21,1 км, набралось более трех десятков. На стартовой линии выстроились и юноши с девушками, и ветераны. Для каждого возраста было свое награждение. Но больше ценится «абсолютка», то есть абсолютно лучший результат среди всех участников. Бег сразу повел 46-летний мастер спорта в беге на 24 часа Евгений Лаптев из Белозерского. Через пару километров к нему подтянулся шадринец Вадим Федоров. На последний, четвертый круг тренер Евгения дал команду убегать от соперника, что он и сделал. Разрыв на финише составил более двух минут. Время победителя – 1 час 18 минут 08 секунд. Вадим Федоров – второй, Степан Тихонов (Каргаполье) – третий. Степан победил и среди старших юношей.

У женщин Татьяна Худякова (выступает в группе 45-летних) не оставила надежд соперницам и закончила бег с большим отрывом (более 10 минут) от второй призерши Алены Синцовой – 1 час 45 минут 46 секунд. Третьей прибежала на финиш чемпионка России среди ветеранов в группе 55 лет Елена Дроздецкая. В группе 60 лет и старше чемпионами стали Ирина Козловская (Заводоуковск – 2 часа 00 минут 23 секунды) и Юрий Лушников (Курган – 1 час 52 минуты 22 секунды). Вывод очевиден – не подросли еще у нас в области марафонцы, готовые отодвинуть ветеранов с призовых мест.

Пробег в общем и целом удался, правда, были небольшие заминки в судействе, но награды и арбузы на финише скрасили недочеты в организации соревнования.

Михаил Такунцев. Фото автора.