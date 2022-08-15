Анастасия Денисенко: «Будем рады увидеть новые лица в нашей спортивной компании»

В рамках акции «СпортЛето» в Кургане каждый понедельник проходит забег с интересным человеком.

Вечер. Несмотря на сильную жару в ЦПКиО уже собрались любители бега. Поучаствовать в акции пришли как опытные спортсмены, так и новички. Были и ветераны легкой атлетики, и подростки.

«Бег помогает преодолевать себя, развивать личность. Во время бега можно подумать о своих целях и планах», - рассказал участник мероприятия Дмитрий Такунцев.

Пробежки проходят каждый понедельник в 19:00. Участники собираются в парке и бегут по набережной до Богоявленского собора. В общей сложности маршрут составляет около 2 км.

В этот раз гостем стала юрист и депутат городской думы Анастасия Денисенко.«Я занималась легкой атлетикой со школьных времён. Раньше бегала на короткие дистанции, а после завершения спортивной карьеры стараюсь тренироваться самостоятельно хотя бы два-три раза в неделю», - поделилась Анастасия.

Всех энтузиастов и желающих приобщиться к коллективным пробежкам организаторы ждут каждую неделю.

«Я считаю, что Спорт Лето» – отличный проект. Однако, у нас есть проблемы с информированием, и не все знают, что такие мероприятия проводятся в нашем городе. Планируем продолжать проводить такие активности даже осенью и будем рады увидеть новые лица в нашей спортивной компании», - отметила Анастасия Денисенко.

За актуальной информацией следите в группе проекта «Спорт Лето» в соцсети «ВКонтакте». Сегодня, 15 августа, участниками забега станут победители и призёры международных спортивных игр «Дети Азии» Владислав Санатин и Роман Афанасьев. Приглашаем курганцев и гостей города присоединиться!

Алиса Соколова. Фото автора.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.