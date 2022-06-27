«Бодрое утро» помогло определить лучших волейболистов Кургана

Молодые люди Кургана занялись фитнесом, выполнили акробатические упражнения, сыграли в пляжный волейбол. Акция «Бодрое утро» прошла в ЦПКиО 24 июня.

Событие прошло в рамках цифровой недели форума «УТРО», организаторы – Центр молодёжных инициатив и программ ГАНОУ ЦРСК и Управление по физической культуре и спорту Курганской области, сообщает молодёжный портал Зауралья.

По итогам игры победителем стала команда «ШНЕК» (Курганский технологический колледж), на втором месте команда «УОР» (Курганское училище (колледж) олимпийского резерва), третье место – у команды «УРАЛ» (Курганский педагогический колледж).

«Молодёжь Курганской области ведёт здоровый образ жизни и любит заниматься спортом. Сегодняшней акцией мы ещё раз показали, что не случайно в этом году Курганская область организует площадку «Урал. ЗОЖ-сообщества» на окружном форуме «Утро», — рассказал руководитель Центра молодёжных инициатив и программ Александр Шмыков.

Напомним, форум уральской молодёжи «УТРО» в 2022 году пройдёт в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 1 по 10 августа и объединит около 500 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Впервые форум будет организован в формате комьюнити: образовательная программа будет сфокусирована не на участниках как на отдельных единицах, а на сообществах и на их устойчивом командном развитии.

Участники форума «УТРО» имеют возможность выиграть грант до 1 500 000 рублей на реализацию социального проекта. Регистрация на грантовый конкурс Росмолодёжи проходит на платформе АИС «Молодёжь России». Организаторами форума выступают аппарат полномочного представителя Президента России в УрФО и правительство Югры, главный партнёр – Федеральное агентство по делам молодёжи.

Фото с сайта prospekt45.ru.