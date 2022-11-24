Боксёр из села Альменево выступил на Всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге

Всероссийское первенство по боксу на кубок Никифорова-Денисова памяти почётного президента AIBA проходило с 13 по 20 ноября.

Эти состязания являются одним из самых престижных соревнований по боксу в нашей стране, здесь встречаются сильнейшие боксёры в возрастных категориях «юноши и юниоры», а победители получают путёвки на первенство Европы среди юниоров.

В борьбу за путёвку вступил альменевский боксёр Егор Глебов в весовой категории до 63,5 килограммов. Но в равном бою по очкам уступил боксёру из Дагестана Шамилю Дадаеву.

Отметим, что Егор в прошлом году был включен в состав сборной России по боксу.

«Выступление на Кубке такого уровня уже является знаковым не так просто получить вызов соревнования, где собирается элита российского бокса. Для Егора это первые соревнования в возрастной группе юниоры, дебют на юниорском ринге и хороший опыт», - отметил тренер спортсмена Линар Фархутдинов

Впереди у 16-летнего спортсмена -чемпионат и первенство Курганской области, выступление на первенстве юниоров Уральского Федерального округа в сообществах «Динамо» и «Спартак» и открытое Первенство России среди юниоров.

Юлия Кондратова.

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