Более 100 курганцев у крыльца филармонии вылили на себя по ведру холодной воды

Более 100 курганцев прямо на улице вылили на себя по ведру холодной воды, а кто-то два и три сразу – по настроению.

Акция «Быть здоровым – это модно!» прошла на Троицкой площади. Женщины, мужчины, мальчишки и девчонки разного возраста пришли к крыльцу областной филармонии в шортах. Им было совсем не холодно, хотя столбики термометров приблизились к минус 15 градусам.

«Стабильность! Второй год подряд участвую. Воду на себя выливаю для здоровья, я занимаюсь моржеванием, закаляюсь. Это классно! Всем советую», - рассказал участник клуба «Зауральские моржи» Максим Пашковский.

Надо отметить, что мероприятие началось в 14 часов, для гостей организаторы подготовили большую спортивно-развлекательную программу. Само обливание было намечено на 16 часов. За это время горожане успели слегка замерзнуть, чего не скажешь о тех, кто пришёл обливаться. Они даже мокрые не спешили идти за полотенцами и сухой тёплой одеждой – гуляли по Троицкой площади, фотографировались с друзьями и родными. Кстати, вода стояла в вёдрах всё это время, волонтёры специальными лопаточками периодически помешивали её, разбивали образовывающуюся наледь.

«Не замерзли, конечно. Мы 12 лет моржеванием занимаемся, поэтому нормально, контролируем себя. Мы в любую погоду окунаемся, так что сегодня вообще тепло, можно сказать. Настроение отличное», - поделилась эмоциями Алла Сагоякова.

Акция «Быть здоровым – это модно!» проходит в нашей стране вот уже 11 лет подряд, столица Зауралья присоединилась к ней в 2022 году. Тогда воду из ведер цветов российского флага на себя вылили порядка 250 человек. В этом году к акции подключились 17 регионов, с каждым был организован телемост, все зрители и участники могли наблюдать друг за другом. Надо подчеркнуть, что присоединились и военнослужащие, участвующие в спецоперации. Это интересно!

Поприветствовать участников пришёл сенатор Сергей Муратов: «Я бы добавил, что быть здоровым – это не только модно, это ещё и жизненная необходимость. Сегодняшнее мероприятие ещё раз доказывает, что по силе духа нет на земле страны, которая бы была круче, чем мы. Два моих внука, им восемь и девять лет, принимают участие в этой акции в городе Красногорске. Надеюсь, не подведут деда».

На протяжении всего спортивного праздника из колонок у крыльца филармонии звучала патриотическая музыка, один за другим на импровизированную сцену выходили певцы и танцоры. Военная техника, пожарные машины, оружие – со всем этим можно было не только сфотографироваться, но и посидеть за рулём, узнать, чем оснащён спецтранспорт, собрать и разобрать на время. Внимание прохожих привлекли мужчины в камуфлированной форме рядом со стендом военного учебного центра КГУ.

Все желающие могли поучаствовать в танковых боях, соревнованиях по армрестлингу и гиревому спорту. Надо сказать, что первыми свои силы рискнули испытать представительницы прекрасного пола. А как аплодировала и кричала в поддержку публика! Гири, конечно, больше заинтересовали молодых людей. Игорь Конищев без особого труда начал лихо поднимать 32-киллограммовую гирю, некоторые даже удивились. «Будто пятилитровку воду ему в руки дали или пакет яблок, какой сильный!» - доносилось из толпы. За три минуты гирю он поднял более 50 раз. Как выяснилось, парень регулярно тренируется, является мастером спорта по гиревому спорту. «Не первый год участвую в различных соревнованиях и акциях подобного рода. Пришёл, чтобы поддержать патриотический дух России, поучаствовать, ну и в хорошей физической форме себя нужно поддерживать, конечно», - поделился Игорь, добавив, что вряд ли рискнул бы вылить на себя холодную воду зимой – теплолюбивый.

После завершения акции всех её участников пригласили на чай с пиццей. В следующем году Курган вновь будет участвовать, время подготовиться и начать моржевать у тех, кто в этот раз побоялся выйти в шортах и с ведром воды, есть.

Екатерина Черепанова. Фото автора.