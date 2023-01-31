Буквально только что в Кургане открыли новый стадион-парк «Энергетик»!

Торжественную церемонию открытия посетили губернатор Курганской области Вадим Шумков, глава Кургана Елена Ситникова, акционер АО «Корпорация СТС» Алексей Бобров, которое выделило на реконструкцию «Локомотива» 70 млн рублей, и, разумеется, юные спортсмены.

На «Энергетике» есть места для занятия физкультурой и спортом, прогулок и отдыха. Люди всех возрастов смогут проводить здесь время с удовольствием и пользой.

Вот вам мнение о новом стадионе-парке юного курганца Никиты Арзина:

- Я уже попробовал турнички. Турнички здравые, хорошие, качественные! Видно, что люди стараются, делают тут спорт. Спорт для здоровья — вообще самое главное. Спорт — это жизнь! Так что мне все нравится, все устраивает. Сам я живу в Заозерном. Если бы у нас построили такую площадку, то было бы классно — я бы туда ходил тренироваться.

Детали открытия — совсем скоро, а пока держите фото. Много фото! (Мы не жадные)))

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.