Число занимающихся спортом зауральцев выросло

В Курганской области доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась до 52,5% (в 2020 г. – 46,1%). В том числе доля детей и молодежи – до 89% (в 2020 г. – 86,4%). По данному показателю в рейтинге регионов Курганская область занимает 21-е место. Такие цифры были приведены на заседании Центр мониторинга законодательства и правоприменения при областной Думе.

Зауральцы активно участвуют в выполнении нормативов ГТО, получив более 37 тысяч золотых, серебряных и бронзовых знаков. Положительным фактом является относительно высокий уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями.

Только за 2019-2022 годы были введены в эксплуатацию 21 хоккейный корт, 18 комплексов для выполнения нормативов ГТО, 30 спортивных площадок, две велодорожки, одна площадка для молодежного досуга и 163 малых спортивных площадок. По количеству спортивных сооружений на 100 тысяч населения Курганская область занимает 17-е место среди субъектов РФ.

В Зауралье дети из многодетных и малоимущих семей, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды могут безвозмездно посещать областные спортивные учреждения и секции. Однако существует проблема информированности об этих гарантиях. Поэтому было рекомендовано активнее размещать информацию о порядке и графике предоставления бесплатных физкультурно-оздоровительных услуг на сайтах в сети Интернет и в общедоступных местах.

Фото Курганской областной Думы.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.