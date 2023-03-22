Данил Вильдяев: «Необходимо повышать правовую грамотность и при покупках быть внимательнее»

Потребительское отношение. Таким словосочетанием обычно характеризуют нездоровое взаимодействие, основанное на чьей-то выгоде. Однако в контексте потребителя товаров и услуг – кем мы все являемся ежеминутно – так и должно быть! Ведь, как говорится, за всё заплачено, и мы вправе получать за свои деньги только качество и удовольствие. Но так бывает не всегда.

Начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Курганской области Данил Вильдяев рассказал, как приходится отстаивать потребительские права курганцев.

Важно всё, что окружает

– На что сегодня направлено особенное внимание потребителя?

– Общество обращает внимание на 3 основные направления – экологически чистые дома, чистый энергосберегающий транспорт, чистое электроснабжение. Сейчас распространяется энергосберегающее оборудование, новые технологии и материалы в строительстве домов, различное оборудование в ЖКХ, мы видим, как изменяется подход к упаковке, она сохраняет качество продукта и при утилизации наносит минимальный вред среде. Особое внимание уделяется продуктам питания. Роспотребнадзор создал проект «Здоровое питание» на своем ведомственном сайте, можно посмотреть и получить консультативную помощь не от «диванных экспертов», а от профессионалов. Также идет программа «Формула еды» на телеканале «Россия1».

– С какими проблемами сталкивается современный покупатель и как отстоять свои права?

– Статистика обращений за последние 3 года – это в основном сфера торговли, более 40%. Поступают обращения и по сфере ЖКХ, бытового обслуживания, связи, финансовых услуг. Незначительное снижение идет по сферам туризма и медицинских услуг.

Чтобы защитить свои права, нам всем нужно повышать правовую грамотность и при покупках быть внимательнее.

Перед тем как приобрести некий значимый товар или услугу, получите информацию о ней, ищите варианты, обговаривайте стоимость и иные существенные условия, смотрите отзывы. Если сомневаетесь – требуйте документ, подтверждающий качество и безопасность. Мы, кстати, проводим массовые просветительские мероприятия для трудовых коллективов, такие как «Неделя финансовой грамотности», «Неделя сбережений», проводим единый день приема граждан на базе многофункциональных центров – специально захватываем обеденное время, чтобы люди могли прийти и поговорить. Информируем о продукции, которая была выявлена в ходе контрольно-надзорных мероприятий и которая не соответствует требованиям безопасности. Проводим выездные консультации на базе администраций муниципальных округов. Люди получают практическую помощь.

Брюхо добра не помнит?

Ещё как помнит!

– Одно из главных жизненных правил – безопасное питание. Как его соблюсти?

– Обращайте внимание на маркировку, срок, когда идете за покупками. Если на упаковке информация не читаемая или заклеенная, лучше откажитесь, добросовестные производители ничего не скрывают, максимально доводят до сведения всю информацию. Просроченные продукты питания могут сказаться на здоровье критично.

Сегодня торговая сеть «Магнит» внедряет оборудование, благодаря которому кассовый аппарат не сможет пробить просроченный товар и незаконно введенную в оборот табачную продукцию. Таким образом будет исключен человеческий фактор. А с помощью мобильного приложения «Честный знак» можно самостоятельно узнать всё о товаре, его безопасности и производителе. Большой спектр товаров подлежит сегодня этой маркировке: вода питьевая, табачные изделия, изделия легкой промышленности, обувь, шины.

Эксперимент по блокировке просрочки ритейлер проводит пока только на молочной продукции. Роспотребнадзор отобрал более 1,5 тысячи проб этого товара в учреждениях социальной сферы региона: 3% не соответствовали требованиям безопасности. Специалисты выявили фальсификат. За это нарушение лицо, которое допускает в употребление подобную продукцию, может заплатить штраф до 600 тысяч рублей. Проект по блокировке просрочки – пилотный и добровольный. Далее государство будет решать, стоит ли делать этот процесс обязательным на уровне закона.

– Как сдать товар, в том числе продукты, если приобрели их на маркетплейсах, дистанционно?

– По закону вы имеете право вернуть качественный товар, который вас просто не устроил по каким-либо причинам, в течение 7 дней, если не поврежден товарный вид, в целостности упаковка. Некоторые продавцы устанавливает и более длительный срок возврата – до 30 дней. Если товар некачественный, то по закону о защите прав потребителей вы заявляете продавцу и требуете возврата денежных средств.

Идите домой, чтобы передумать

– Есть особые случаи, когда вам приходилось вмешиваться?

– Конечно! В начале 2021 года в кафе в КГСХА в ходе свадебного банкета гостей заразили сальмонеллезом, произошло это из-за майонеза, который был приготовлен поваром собственноручно. Пострадавших было 20 человек. Суд приостановил деятельность кафе, все 20 человек обратились к нам, поскольку в добровольном порядке сам продавец не возвращал деньги за банкет. Люди обратились в суд с групповым иском с нашей помощью, и в пользу потребителей присудили чуть более миллиона рублей, из них 610 тысяч – моральный вред.

В ноябре-декабре прошлого года мы получили всплеск обращений на некое заведение под названием «Авиценна», которое предлагало приобретение абонемента на услуги по уходу за лицом и телом, там звали на бесплатные консультации, проводили какие-то манипуляции, а после требовали пройти курс – 20 процедур стоили более 100 тысяч рублей. Очевидно, под психологическим воздействием люди приобретали и тут же на месте оформляли кредиты, на следующий день меняли свою точку зрения. Хотели воспользоваться правом расторгнуть договор (а потребитель имеет на это право в любое время, возместив только фактически понесенные исполнителем услуги, а их он должен еще доказать), да не тут-то было. В добровольном порядке это ООО также отказалось расторгать договоры и возвращать деньги. 73 таких обращения поступили от граждан и лично, и на горячую линию. Мы помогаем каждому из них восстановить справедливость в судебном порядке. 17 исковых заявлений на сегодняшний день подано в суд, решения уже принимаются в пользу потребителей. Если с вами случилось нечто подобное, звоните: 8(3522) 41-33-36, и после консультации со специалистом можно договориться о встрече и возврате денег. Нужно понимать, в какое время живем. Мошенники научились воздействовать на сознание, дают установки на приобретение дорогостоящей услуги. Не торопитесь. Вы никуда не опоздаете и эту услугу получите всегда, дефицита нет. Даже если вам очень захотелось купить что-то дорогое, пойдите домой, подумайте, посоветуйтесь, возьмите день-два на раздумья, и, скорее всего, вы передумаете, потому что осознаете обман.

Записала Анна Лимонова.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.