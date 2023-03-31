Департамент гражданской защиты Курганской области одержал победу в турнире по кёрлингу

В Кургане определили победителей соревнований по кёрлингу в зачёт IV Спартакиады органов государственной власти. Участие в турнире приняли восемь команд.

В матче за третье место областное управление спорта одержало уверенную победу над главным управлением по труду и занятости со счётом 8:0, сообщили в пресс-службе спортуправления региона. В финале в упорной борьбе департамент природных ресурсов вырвал победу у областной Думы со счётом 5:1.

Впереди у команд органов власти состязания по шахматам, которые состоятся в апреле. Продлится спартакиада до декабря.

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