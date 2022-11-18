Дети из посёлка Лебяжье смогут тренироваться в два раза больше

В Лебяжьевской общеобразовательной школе по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова осуществили ремонт большого и малого спортивных залов.

Теперь у 827 учеников школы есть все необходимое для занятий спортом и подготовки к различным соревнованиям. Они смогут заниматься спортом в комфортных условиях, принимать душ после тренировок. Кроме того, в малом спортивном зале выполнено устройство настенных протекторов. На модернизацию спортивного объекта было израсходовано более 3,6 млн рублей из бюджетов всех уровней. Средства на улучшение условий для занятий физической культурой и спортом лебяжьевских школьников направили в рамках нацпроекта «Образование».

«Ремонт спортивных залов – это очень важное и долгожданное событие для нашей школы. Ведь здесь проходят все спортивные мероприятия и школьные, и муниципальные. При школе организован спортивный клуб и во внеурочное время ребята занимаются в секциях волейбола и баскетбола, а в вечернее время, дважды в неделю, спортивный зал работает для населения. 18 ноября в новом спортивном зале у нас состоится I Фестиваль школьных спортивных клубов», - поделилась радостью директор образовательного учреждения Наталья Гончарова.

Напомним, что ранее по поручению главы региона Вадима Шумкова в Лебяжье привели в порядок пришкольный стадион – сделали благоустройство, организовали беговые дорожки с качественным покрытием, построили площадку для баскетбола, установили уличные тренажеры и организовали игровую зону для малышей. Капитально отремонтировали ДЮСШ.

Кроме того, за последние два года в Лебяжье привели в порядок Центр дополнительного образования, социально-культурный центр, детскую школу искусств. Обновились Лисьевская, Лопатинская и Лебяжьевская школы.

Фото с сайта правительства Курганской области.