Детский парк Кургана на время превратился в страну «Спортландию»

В Кургане проходят мероприятия по профилактике незаконного оборота наркотиков и пропаганде здорового образа жизни. Одно из них состоялось 23 июня. Детский парк на время превратился в страну «Спортландию». Здесь прошла спортивная программа под названием «Быстрее. Выше. Сильнее».

Организаторами мероприятия выступили Курганский центр социальной помощи семье и детям, Городской Дом народного творчества и Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области.

Сотрудник отряда специального назначения «Гром» провел с ребятами «зарядку спецназовца», ведущий специалист – эксперт Управления по контролю за оборотом наркотиков рассказала о том, как важно сделать правильный выбор, отказавшись от наркотиков в пользу здорового образа жизни. Отмечалось, что тем самым ребята выбирают свободу, независимость и счастливую жизнь.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, во время мероприятия ребята состязались в веселых эстафетах, выполняли несложные задания, а на интерактивной площадке участники получили информационные буклеты «Вместе против наркотиков» и сладкие призы,

Фотографии Городского Дома народного творчества.

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