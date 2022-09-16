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Для оказавшихся в сложной жизненной ситуации подростков в Кургане организовали тренировку по боксу

Спорт не только способствует укреплению иммунитета, но и помогает выработать устойчивость к стрессам

16 сентября, 2022 - 19:30

В Детско-юношеской спортивной школе № 4 состоялся мастер-класс по боксу для ребят, прибывающих в областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

В ходе мастер-класса ребят познакомили с историей бокса и спортивным инвентарем, использующимся для этого вида спорта, сообщили в областном спортуправлении. Совместно с обучающимися спортивной школы они выполнили разминку, приняли участие в тренировочном процессе на ринге, используя спортивные боксерские мешки и «лапы». Завершился мастер-класс упражнениями с элементами йоги и гимнастики.

Как отметили в горадминистрации, тренеры и спортсмены показали подросткам на своем примере, что спорт не только способствует укреплению иммунитета и здоровья, вырабатывает устойчивость к стрессам, но и дает возможность организовать свой досуг, найти единомышленников и самореализоваться.

 

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16 сентября, 2022 - 19:30

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