Для подопечных Куртамышского психоневрологического интерната организовали праздник

Традиционный осенний легкоатлетический кросс прошёл в Куртамышском психоневрологическом интернате. В нём приняли участие подопечные и сотрудники учреждения.

Но вначале спортсмены стали участниками весёлого флешмоба – разминки, создавшей праздничное настроение перед забегами. Дистанции на 30, 60, и 100 метров преодолели все без исключения и приложили максимум усилий, чтобы быть у финишной черты первым, сообщили в пресс-службе управления соцзащиты.

Во время подведения итогов звучала заводная музыка, все с удовольствием танцевали. Изюминкой мероприятия стала демонстрация голубей, которых разводит сотрудник интерната Сергей Мокеев. Он не только рассказал о породах голубей, но и продемонстрировал их, а также выпустил нескольких птиц из клетки. Все с восторгом следили за их полётом.

В торжественной обстановке участники были награждены грамотами и сладкими призами. Мероприятие получилось зрелищным и весёлым, а тёплая осенняя погода дала заряд бодрости и хорошего настроения на весь день.

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