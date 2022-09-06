Дождь не стал преградой для курганских семей на спортивных состязаниях

Родители вместе с детьми бегали наперегонки, собирали мячи, гоняли шайбу, толкали набивные мячи. Так весело, несмотря на непогоду прошли профсоюзные состязания «Мама, папа, я — спортивная семья».

«Мы за привлечение к спорту. Я рад, что сегодня папы оставили дома диваны, мамы — кастрюли и пришли на наш праздник. У нас в мероприятии участвуют 16 команд, очень много болельщиков. Это мероприятие мы посвятили Дню знаний. А на счет непогоды, знаете, как говорили в наше время: «Марш состоится в любую погоду». Мы рады, что все сегодня пришли. А еще у нас есть спонсоры, которые пришли сегодня со своими призами. Они работают с нами не первый год», - рассказал председатель профсоюзов Вячеслав Савин.

Семья Геворгян – новички на профсоюзных стартах, но далеко не юниоры в спорте.

«Я состою в профсоюзе образования, и мы всегда участвуем во всех профсоюзных состязаниях, будь то туристические слеты, плавание. И сегодня мы впервые решили принять участие в соревнованиях «Мама, папа, я — спортивная семья». У нас дебют. Мы все занимаемся спортом, с мужем посещаем спортивный зал, дети занимаются спортивной акробатикой. А сегодняшняя непогода только придает больше азарта. Такие мероприятия имеют очень большое значение именно для семьи, чтобы показать ребенку, как правильно вести здоровый образ жизни и приучать культуре здоровья с детства», - поделилась мама Анна, учительница физкультуры гимназии №31.

Ветеранами профсоюзной спартакиады считает себя семья Пантелеевых, представители профсоюза работников автосельхозмашиностроения.

«Мы здесь ветераны. Бегали со старшим сыном, занимали призовые места. Теперь другая смена. Всегда занимаемся спортом. Я раньше занимался спортом, сын — тхеквондо, мама — гимнастикой. Подобные мероприятия дают семье сплочение, объединение и даже некий душевный праздник. Ведь не все должна быть работа», - отметил глава семейства Юрий Пантелеев, директор по операционной деятельности Курганского автобусного завода.

Первое место заняла семья Макаревич из профсоюза работников образования. На втором месте их коллеги – семья Корюкиных. Замкнула тройку призеров семья Дадабоевых из профсоюзной организации АО «Синтез». Все участники получили призы от Федерации профсоюзов Курганской области и спонсоров.

Профсоюзная спартакиада в этом году продолжится состязаниями по футболу, шахматам, бильярду, волейболу и баскетболу в одно кольцо.

Василий Малухин. Фото автора.

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