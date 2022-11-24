Дворец детского и юношеского творчества Кургана получил награду за оригинальные педагогические практики

На инновационном салоне дополнительного образования, который начал работу в Кургане сегодня, педагогам вручили награды.

Мы узнали, какие программы Дворца интересны современным детям.

«У нас есть новые программы и востребованные старые. Например, программа «Визаурис», которая была победителем областного конкурса «Стартуем вместе». Есть программы социально-гуманитарной направленности, очень востребованные подростками, например, «Мажетенок» и «Волонтер» из новых. По-прежнему популярны программы по робототехнике, их у нас несколько. Что касается мальчишек 10-12 лет, у них востребованы программы спортивной направленности, то, что связано с умением постоять за себя. Ведь ребенку это нужно и повышает его физическую подготовку, силу и дух. Таких программ тоже несколько, сейчас разрабатываем новые и обновляем старые», - рассказала директор Дворца детского (юношеского) творчества города Кургана Галина Ребенок.

Также из новых образовательных программ у артистичных детей востребованы театральные.

«В рамках нацпроекта у нас существует несколько театральных объединений, сейчас реализуются 3 программы в данном направлении. Когда стало актуальным создавать школьный театр, Нина Пухлимская разработала краткосрочную программу. По этому проекту мы работаем с курганской школой №22», - отметила руководитель.

Галина Ивановна поделилась секретами успеха и высоких наград учреждения.

«Как все учреждения допобразования мы призваны участвовать в национальном проекте «Успех каждого ребенка». Реализуя все задачи, которые ставит нацпроект, мы стремимся, чтобы допобразование сегодня соответствовало быстроменяющемуся миру, запросам и интересам ребят и подростков. Эти принципы обязывают нас просто не стоять на месте. Ведь одна и та же программа могла вчера быть интересной детям, а завтра станет им не нужна, не востребована. У нас в допобразовании существует такое выражение «дети голосуют ногами», то есть не придут, если им будет не интересно. Ведь к нам они приходят добровольно. И это самое важное, самое большое достоинство, которое нужно сохранить в дополнительном образовании. Нас выбирают по внутреннему зову, по способностям и желанию, по душе», - подчеркнула директор Дворца.

Василий Малухин. Фото автора.

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