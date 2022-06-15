Фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта объединил курганцев всех возрастов

В городе Кургане в рамках празднования Дня России 11 и 12 июня прошел Фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта, посвященный государственному празднику.

Курганцы отметили праздник на состязаниях по футболу, самбо, армрестлингу, народному жиму и народной тяге, рукопашному бою.

Накануне праздника, в субботу, на корте Детского парка прошли соревнования по футболу среди национальных общин Курганской области. Участие в турнире приняли девять команд. Победу одержала команда «Россия», сообщили в пресс-службе спортуправления.

В парке «Молодежный» в воскресенье прошли соревнования по армрестлингу, состязания по народному жиму и народной тяге. За медали и призы боролись около 120 человек. Победителями соревнований в армрестлинге стали Андрей Степанов (весовая категория до 80 кг), Алексей Дымарь (до 90 кг), Владимир Шестаков (свыше 90 кг), Екатерина Маркова (абсолютная весовая категория среди женщин), Владислав Букрин (абсолютная весовая категория среди юниоров), Владислав Иванов (абсолютная весовая категория среди любителей).

Победителями соревнований в народном жиме оказались Наталья Голубева (до 55 кг), Надежда Макарова (до 70 кг), Ирина Ивачёва (свыше 70 кг), Саркис Саркисян (до 75 кг), Дмитрий Емельянов (до 95 кг) и Алексей Апурин (свыше 95 кг). В «народной тяге» первенствовали Дарья Трапезникова (до 55 кг), Валентина Худобородова (до 70 кг) и вновь Ирина Ивачёва (свыше 70 кг), Сергей Работягин (до 75 кг), Артём Немчинов (до 95 кг) и Вадим Сирош (свыше 95 кг).

В спортивном комплексе имени Горбенко в формате «стенка на стенку» прошли соревнования юных самбистов. А еще один турнир в формате «стенка на стенку», но по рукопашному бою приняла Троицкая площадь.

Фото Николая Пушилина.