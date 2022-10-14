Фигуристы борются за Кубок Курганской области

Сегодня с 10 утра в ледовой арене «Юность» проходит Кубок Курганской области по фигурному катанию.В мае был первый этап.

Инструктор-методист Центра спортивной подготовки Марина Немкина рассказала: «Выступают участники из Кургана и Курганской области. Организатором выступил Центр спортивной подготовки. По разрядам ребята соревнуются за первенство. Помимо этого есть и различные дисциплины: одиночное и парное катания, а также синхронное катание. У каждого своя программа для разряда. Конечно, чем меньше разряд, тем проще, но детки тоже стараются».

С утра за победу боролись юные фигуристы. Под музыку они исполнили заявленную программу, а после того, как вся группа в составе шести человек выступила, дети получили свои заслуженные награды. Первое место среди юных фигуристов заняла Мирослава Ищенко. Девочка занимается фигурным катанием с двух лет (сейчас ей шесть). Все ребята из детско-юношеской спортивной школы, их тренер – Анастасия Краснова. Мама победительницы Анастасия Ищенко рассказала о подготовке: «Мы шли к победе через изнурительные тренировки. Дочка была заряжена на победу. Она ничего не боится, поэтому у меня руки тряслись больше, чем у неё. Я беспокоюсь за дочку, особенно после того, как она получила сотрясение на льду. Но на коньках Мирославе нравится, она не хочет бросать. Отдельную благодарность мы с родителями выражаем тренеру Анастасии Олеговне. Она всех деток любит, со всеми много занимается, за каждого волнуется. Мы её уважаем и ценим».

Сразу после категории «Юный фигурист» начались выступления третьего юношеского разряда. После перерыва на лёд вышли участники в категориях второго и первого юношеских разрядов. После обеда представители третьего спортивного разряда представят членам жюри произвольную программу, а обладатели второго и первогоразрядов вместе с КМС и МС откатают короткую программу.

Выступления сегодня закончатся около 15:45. Завтра в 10:30 часовфигуристы вновь выйдут на лёд.

Кубок Курганской области по фигурному катанию проходит каждый год. Юные и взрослые фигуристы борются за победу и показывают, чего достигли за год.

Анастасия Пережегина. Фото автора.

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