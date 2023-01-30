Футбол – самый популярный вид спорта в регионе

Сейчас востребованы игровые виды спорта: футбол, волейбол, баскетбол, лыжные гонки, хоккей, единоборства, фитнес-аэробика. Есть 10 базовых видов спорта, которым уделяется особое внимание.

«Самым популярным видом спорта является футбол. По последним данным в Курганской области им занимаются более 17 тысяч человек. Поэтому при школах и создается такое количество мини-стадионов. В 2022 году у нас появилась федерация силового экстрима, зимнего плавания, компьютерного спорта. Мы рады их видеть, если они готовы работать, то мы их поддержим», - рассказал в интервью нашему изданию начальник регионального управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин.

Самые спортивные округа в регионе - Каргапольский, Далматовский, Варгашинский, Катайсвкий, Кетовский, а также Курган и Шадринск.

На соревнованиях «Зауральская метелица» и «Золотой колос» спортивными чиновниками учрежден Кубок прогресса. Его получает округ, который показал наилучший результат по сравнению с прошлым годом.

Василий Малухин. Фото автора

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