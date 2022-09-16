ХК «Зауралье» открыл домашнюю серию матчей чемпионата «PARI ВХЛ – Кубок Шёлкового пути»

Курганский хоккейный клуб «Зауралье» 19 сентября открыл домашнюю серию матчей чемпионата «PARI ВХЛ – Кубок Шёлкового пути». По традиции игры будут проходить в ледовом дворце имени Николая Парышева.

Поддержать курганских хоккеистов вместе с болельщиками пришёл губернатор Вадим Шумков. «Вечером заглянули на начало игры. Ребятам пришлось непросто, но они молодцы», - написал в своём телеграм-канале глава региона.

«Считаю, что матч для нас сложился неплохо. Команда билась до конца, сумела отыграться в третьем периоде, довела матч «до ничьи» в основное время. А в серии буллитов нам чуть не повезло, да и где-то соперника их вратарь выручил», - прокомментировал форвард «Зауралья» Кирилл Тагиров, который стал автором единственной заброшенной шайбы у курганцев в основное время.

Команда Курганской области открыла серию матчей игрой с хоккейным клубом «Рубин» из Тюмени, который является действующим обладателем Кубка Петрова.

В пресс-службе губернатора сообщили, что на этой неделе хоккейный клуб «Зауралье» сыграет с хоккейным клубом «Югра» из Ханты-Мансийска и двумя командами из Санкт-Петербурга - «Динамо» и «СКА-Нева».

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