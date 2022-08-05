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ХК «Зауралье» вырвал победу у «Горняка-УГМК»

Встреча прошла в Ледовом дворце имени Парышева 4 августа.

5 августа, 2022 - 12:00

В рамках турнира памяти Николая Васильевича Патрушева прошёл матч Курганского «Зауралья» и «Горняка-УГМК» из Верхней Пышмы. Команды сильные, а их противостояние длится не один год. Часто они встречаются на льду в Высшей хоккейной лиге. За битвой в матче этих двух команд следили 1350 зрителей, как сообщает хоккейный клуб «Зауралье». Накал страстей прочувствовал каждый присутствующий. Третья игра подряд, третья победа – хоккеисты уверенно шли к цели.

«Горняк-УГМК» в первом периоде был заметно активнее «Зауралья». Курганские спортсмены постепенно выравнивали ситуацию. В начале второго периода первый гол – Юрий Журавлёв попадает шайбой прямо в ворота, изменив счёт в пользу «Горняка-УГМК». Как после матча рассказал Дмитрий Стулов, защитник «Зауралья», пропущенная шайба видимо разбудила нашу команду. И буквально через две минуты Николай Майоров, курганский хоккеист, сравнял счёт. Меньше минуты прошло до второго, победного гола, который удалось забить Дмитрию Стулову. Защитник «Зауралья» поделился, что настолько быстрого ответа они и сами не ожидали. Но факт остаётся фактом – хоккейный клуб «Зауралье» выбился вперёд, одержав победу в трёх матчах подряд со счетом 2:1.

Фото ХК «Зауралье».

 

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5 августа, 2022 - 12:00

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