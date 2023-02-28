Хоккеистам курганского «Медведя» вручили кубок за победу в региональном чемпионате

В Курганской области завершился розыгрыш регионального чемпионата Ночной Хоккейной Лиги в дивизионе «Любитель 50+».

Торжественная церемония закрытия турнира и награждение прошли сразу после матчей заключительного тура 23 февраля. К хоккеистам и зрителям обратились начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин и региональный представитель Ночной лиги в Зауралье Алексей Чечин.

Моторин озвучил участникам свое видение курганского любительского хоккея. По его словам, ночная лига в Курганской области проводится уже много лет и неизменно на высоком уровне.

«В этом году провели турнир лишь в одном дивизионе - ветеранском. Но нужно, чтобы и молодежь, которая любит хоккей, тоже здесь играла», - предположил куратор курганского спорта.

А Чечин пожелал достойно представить Курганскую область на всероссийских соревнованиях победителю местного чемпионата НХЛ «Медведю».

По информации областного управления физкультуры и спорта, в нынешнем сезоне в чемпионате приняли участие всего лишь 4 команды. Победителем завершившегося Регионального чемпионата в дивизионе «Любитель 50+» стала команда «Медведь». Чемпионство «медведи» оформили досрочно за три тура до финиша. В 15 матчах они потерпели всего одно поражение - в заключительном туре от «Курганстальмоста». Кубок из рук получил капитан «Медведей» Дмитрий Коняшев.

Серебряные медали завоевали хоккеисты «Курганстальмоста». Бронза досталась «Спасателю», «Доктор+» занял почетное 4-е место.

Хоккеисты «Медведя» теперь будут готовиться к фестивалю хоккея, где настроены выступить достойно.

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