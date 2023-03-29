Известный курганский дзюдоист поделился с молодёжью секретами мастерства и показал свои коронные приёмы

Победитель первенства России по дзюдо до 23 лет, мастер спорта России по дзюдо, член сборной России, спортсмен СШОР №1 Данил Лаврентьев провёл мастер-класс для молодёжи.

В тренировочном занятии приняли участие около 150 юных зауральских дзюдоистов. Данил поделился секретами своего мастерства, показал любимые упражнения и коронные приемы. Важный положительный момент такого мастер-класса для юных спортсменов – это возможность живого общения с именитым спортсменом, уточнили в пресс-службе спортуправления.

Представители Федерации дзюдо уверены, что тренировки в таком формате способствуют популяризации дзюдо в регионе и позволяют повысить мастерство юных спортсменов.

Фото предоставлено Федерацией дзюдо Курганской области.

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