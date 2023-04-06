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Известный тяжелоатлет Александр Кибанов провёл зарядку в детском доме Шадринска

Рассказал, что помогает ему достигать высоких результатов.

6 апреля, 2023 - 12:36

Мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Александр Кибанов провёл массовую зарядку в детском доме города Шадринска.

Он рассказал детям о важности занятий физической культурой, утренней гимнастикой и спортом в целом, а также продемонстрировал множество наград, видео - и фотоматериалы своих достижений, сообщили в пресс-службе областного спортуправления.

Личный пример спортсмена мотивировал детей к выполнению зарядки и воодушевил их желанием заниматься спортом, чтобы стать сильными и крепкими. Присутствующие на мероприятии получили утренний заряд бодрости, позитива и хорошего настроения.

Фото Шадринского детского дома.

 

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6 апреля, 2023 - 12:36

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