Каратистка из Шадринска одержала победу на Международных соревнованиях

В городе Ереване с 22 по 25 сентября состоялись Международные соревнования по каратэ – Open Yerevan 2nd International Championship. В соревновании участвовали представители России, Армении, Казахстана, Ирана и Греции. Всего выступали более 400 человек.

Первое место в категории 14-15 лет в весе 54 кг получила кандидат в мастера спорта и обладательница синего пояса Юлия Фуфалдина.

В состав сборной России Юлия вошла после победы на Первенстве России по каратэ среди юношей и девушек 14-20 лет в августе этого года в городе Видном Московской области. В состязании участвовали около 1000 спортсменов. Девушка после победы уже успела съездить на спортивные сборы, после чего отправилась на Международные соревнования. Юлия занимается под руководством тренера Натальи Нагибиной. Юная спортсменка благодарна родным и тренеру за поддержку. К победе девушка шла уверенно.

Информация и фото предоставлены спортивным клубом каратэ-до «Бусидо» города Шадринска.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.