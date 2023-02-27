Каргапольцы получили главный кубок «Зауральской метелицы»

Сборная Каргапольского округа стала абсолютным победителем игр «Зауральская метелица» и обладателем переходящего чемпионского кубка. На финишной прямой она обошла команду Кетовского округа. Тройку призеров замкнула команда Далматовского округа.

Во второй группе победу одержали спортсмены Варгашинского округа, обыгравшие команды Петуховского и Шатровского округов, сообщили в пресс-службе Управления по физической культуре и спорту Курганской области.

В третьей группе лучший результат показали представители Альменевского округа, вслед за которыми в тройке призеров расположились частоозерцы и мокроусовцы.

Добавим, что в финале соревнований приняли участие около 300 спортсменов из всех муниципальных округов области. Победители и призеры получили кубки, дипломы и денежные сертификаты на приобретение спортивного инвентаря и оборудования. Также денежные сертификаты вручили командам муниципальных округов, которые заняли в своих группах с 4 по 6 место. Лучшие спортсмены из разных округов представят Курганскую область на Всероссийских зимних сельских играх в Череповце.

Фото Управления по физической культуре и спорту Курганской области.

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