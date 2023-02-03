Коллективы курганских предприятий будут качать пресс и бегать на лыжах

Коллективы курганских предприятий и организаций примут участие в спартакиаде Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Спартакиада будет длиться с февраля по июнь, пройдет в четыре этапа. В марте команды будут бегать на лыжах. В апреле участников соревнований ожидает выполнение тестовых нормативов комплекса ГТО (прыжок в длину с места, гибкость, отжимание от пола, подтягивание на перекладине, рывок гири, пресс). В мае командам предстоит померяться силами в плавании на дистанциях 25 и 50 метров, а также в метании спортивного снаряда и стрельбе из пневматической винтовки. В июне участники спартакиады будут выполнять нормативы по бегу, смешанному передвижению и скандинавской ходьбе, уточнили в администрации города Кургана.

Участвовать могут граждане не моложе 18 лет, ограничений по возрасту нет. В команде должно быть 10 участников, пол и возраст не важны. Допускаются также запасные участники, но не более двух человек. Заявки на участие в спартакиаде необходимо направить в Центр тестирования ВСФК ГТО не позднее 15 февраля 2023 года.

Напомним, в 2022 году в Спартакиаде ВФСК ГТО приняли участие восемь предприятий и организаций города Кургана.