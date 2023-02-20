Кубок России по трековым автогонкам завоевал тюменец, кубок области достался зауральцу

Зауральские мастера автомобильного спорта на мажорной ноте завершили зимний сезон. В минувшие выходные дни они отчаянно боролись за победу и призовые места практически в каждом заезде соревнований IV этапа Кубка России, кубка Курганской области по трековым автогонкам.

«Совершенно же не случайно, что именно нашей области, единственной из всех, автомобильная федерация страны доверила проведение сразу двух кубковых этапов», - считает один из руководителей автогонки Виталий Вандровский.

Прекрасно подготовленная ледяная трасса позволяла огромному количеству болельщиков наслаждаться напряженной борьбой на каждом метре дистанции, искромётными обгонами и совершенно непредсказуемыми финишными спуртами. Как и следовало ожидать, основное соперничество развернулось между спортсменами нашей, Тюменской, Омской областей и представителями Ямало-Ненецкого автономного округа (город Уренгой). Только неудача в своём предпоследнем заезде курганца Владимира Подгорных лишила его возможности стать обладателем кубка области в дивизионе автомобилей Д2-Классика. А вот поймавший кураж омич Сергей Елизаров своего шанса не упустил. Он до конца боролся со своими соперниками, набрал в итоге больше всех очков и увез желанный кубок в город Омск.

Ну, а в дивизионе автомобилей А-1600 «Лада» непримиримые соперники Александр Савченко из Нового Уренгоя и Кирилл Лавров из Тюменской области добрались до дополнительного перезаезда, чтобы определить обладателя кубка России IV этапа. Казалось бы, кубок должен уехать в Уренгой. Но по техническим несоответствиям, связанным с настройками мотора гонщика из ЯНАО, результат заезда был аннулирован, и победу присудили Кириллу Лаврову. Ему же по итогам всего гоночного сезона 2023 года достался и заветный кубок России. Вторая и третья позиция в этом классе авто на домашнем этапе у курганцев Вячеслава Летунова и Алексея Береженцева. По результатом всего сезона кубок области в дивизионе Д2-Классика достался зауральскому пилоту Владимиру Подгорных.

Владимир Седанов. Фото автора.

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