Курган может стать центром окружного этапа кубка России по пляжному футболу

В Кургане пройдут отборочные матчи с 5 по 7 августа на стадионе пляжных видов спорта в ЦПКиО. Единственную путевку в финал разыграют команды Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, входящих в Союз Федераций футбола «Урал – Западная Сибирь».

«Спортивная жизнь региона становится все более насыщенной разными значимыми событиями, которые вызывают живой интерес не только у спортсменов, но и просто у жителей, стремящихся к активному образу жизни. Для того, чтобы мы могли принимать у себя соревнования самого высокого уровня строятся стадионы, бассейны и спортивные площадки, отвечающие самым современным требованиям. Отмечу, что именно в Кургане имеется одна из лучших площадок для игры в пляжный футбол», - отметил начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин.

Курган не в первый раз принимает у себя столь значимые соревнования, но впервые у нас во время игр будет выставлен Кубок мира по пляжному футболу. Это возможно благодаря тому, что в 2021 году сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу, а Российский футбольный союз принял решение о демонстрации трофея во время проведения региональных турниров.

Кубок привезет в Курган экс-игрок сборной России и команды «Кронштадт-Променад» (г. Балтийск, Калининградская область) заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира и обладатель Межконтинентального кубка в составе национальной сборной Юрий Горчинский.

Источник: Управление по физической культуре и спорту по Курганской области.

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