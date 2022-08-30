Курганцев приглашают на турнир по кроссфиту

Межрегиональный турнир по силовому многоборью пройдёт в день солидарности в борьбе с терроризмом. Московская областная общественная организации «Спортивно-патриотический клуб «ЯРОПОЛК» (СПК «ЯРОПОЛК») при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и федерального проекта «Спорт-норма жизни» организовывает этот турнир. Также турнир поддержали правительство Курганской области, Управление по физической культуре и спорту, региональное отеделение Народного фронта и спортивный клуб «Нирвана». Всех желающих ждут на регистрацию в 13:00 на Троицкой площади, соревнования начнутся в 14:00 часов.

Как сообщает Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию», турнир посвящен памяти жертв террористических актов из числа гражданского населения, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, и включает в себя спортивный, физкультурно-оздоровительный, развлекательный и образовательный сегменты.

Проект реализуется не только в Кургане, также мероприятие пройдёт в Московской области (г. Красногорск), Архангельской области (г. Архангельск), Республике Бурятии (г. Улан-Удэ), Ульяновской области (г. Ульяновск). Всего в пяти регионах будут участвовать около 600 человек. Ожидается, что зрителей придёт порядка пяти тысяч человек. Если кто-то из читателей хочет поучаствовать – времени осталось мало, стоит поторопиться. Заявки принимаются на официальном сайте мероприятия: vkrossfite.ru.

Трансляцию с соседних регионов можно будет увидеть на самом мероприятии. На главной площадке турнира в городе Красногорске выступят заслуженные мастера спорта, представители органов власти.

Развлекательный сегмент будет состоять из площадок по уличному воркауту, стритболу, боксу и будет направлен на вовлечение зрителей в различные активности.