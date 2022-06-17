Курганцы будут бегать в мешках и перетягивать канат

В первый день лета в городе Кургане стартовал новый сезон проекта физкультурных и спортивных мероприятий (активностей) в летний период «СпортЛето. Курганская область».

В течение всех летних дней на различных площадках областного центра планируется проведение мероприятий и физкультурно-спортивных активностей на любой вкус. Сегодня мы рассказываем о том, что и где будет происходить 18 июня 2022 года:

9:00 – 10.00. ЦПКиО (сбор у главного входа). Легкоатлетический забег «Run Курган».

9.00 – 21.00. Парк «Молодежный». Работа спортивных площадок.

10:00 – 11.00. ЦПКиО (тренажерная площадка). Открытая тренировка по боксу.

12.00 – 15.00. Парк «Молодежный». Фестиваль нетрадиционных видов спорта (вышибалы, бег в мешках, дартс, масс-рестлинг, перетягивание каната).

16:00 – 17:00. Набережная реки Тобол в районе Детской музыкальной школы № 1. Армрестлинг.

Обо всех новостях и мероприятиях проекта «СпортЛето. Курганская область» можно узнавать на странице официальной группы Управления по физической культуре и спорту Курганской области в социальной сети «Вконтакте», которая называется «Спорт в Курганской области», в сообществе проекта в Вконтакте «СпортЛето. Курганская область» , пройдя по ссылке на нашем сайте в разделе «СпортЛето» (главная страница, баннер слева).

По информации Управления по физической культуре и спорту Курганской области.

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