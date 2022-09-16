Курганцы как один «встали на ногу» в солнечный день

17 сентября в ЦПКиО прошли массовые соревнования, посвященные Всероссийскому дню бега «Кросс нации — 2022». Забеги были на расстояние от 1 км до 12 км.

«Ощущения нормальные, я на пике формы, можно сказать, год закончил. Я везде, где есть возможность, участвую. Раза 2-3 в неделю выхожу на пробежку, круглый год. Можно уже вырабатывать планы на следующий год», - поделился победитель забега на 12 км Александр Стуков.

Соревнования проходят, чтобы привлечь жителей к занятиям спортом и сделать легкую атлетику популярнее, как одну из самых массовых и доступных видов спорта.

«Это всероссийский день бега, который проводится в одну дату по всей стране на протяжении многих лет. В этом мероприятии принимают участие органы как исполнительной власти, так и детские сады. Уже все знают, что осенью у нас проходит такое замечательное мероприятие. Это, так скажем, не спортивное мероприятие, здесь не проводится отбор, это мероприятие для любителей легкой атлетики», - рассказал директор Центра спортивной подготовки спортивных мероприятий Курганской области Эдуард Матвиенко.

Победителям соревнований в каждой возрастной группе были вручены кубки Министерства спорта России. Участники, занявшие I–III места в каждой возрастной группе были награждены медалями и дипломами Министерства спорта России.

«Это прекрасное мероприятие. Проводится традиционно уже на протяжении ни одного десятка лет. Естественно, что такие мероприятия нацелены на привлечение максимального количества людей к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Это не профессиональный спорт, но это мероприятие про физкультуру, когда мы приходим в парк, семьями, насладиться спортом самыми юными и самыми старыми», - подчеркнул начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин.

Призёрами среди воспитанников детских садов стали: Роман Геворгян, Артём Крылов, Артём Архипов, Алёна Кубасова, Варвара Поповских, Авелина Баранова.

В мужском забеге на 12000 метров победили Александр Стуков, Андрей Фролов и Ефим Яхнич.

Среди девушек на дистанции 6000 метров призерами стали Кристина Булатова, Наталья Воробьева и Дарья Безленкина.

В мужском забеге на 1000 метров победили Иван Романов, Сергей Полянский, Глеб Бойцов. Среди женщин на этой же дистанции первыми к финишу прибежали Анна Баженова, Ирина Сапегина и Валерия Першикова.

Победители среди юношей на дистанции 4000 метров: Артем Делягин, Даниил Тесленко, Иван Афонасьев. На этой же дистанции среди мужчин: Максим Пономарев, Данил Комаров и Александр Хайрулин.

На женской дистанции 8000 метров первые: Татьяна Худякова, Алена Синцова и Антонина Ефремова. А среди юношей - Александр Иванов, Никита Баштанов и Егор Баштанов.

Забег на 4000 метров первыми преодолели Александра Полышина, Софья Шумкова и Алена Беспалова.

В командном зачёте среди органов исполнительной власти первое место у Курганской областной Думы, второе - у управления по физической культуре и спорту, а третье - у департамента экономического развития Курганской области.

Василий Малухин

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