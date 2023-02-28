Курганцы Комаровы стали абсолютными победителями чемпионата по воркаут-фристайлу

Курганская команда streetworkout"DARK ANGELS"вернулась с открытого чемпионата по воркаут-фристайлу, который 25 февраля прошёл в городе Тюмени.

В соревнованиях приняли участие 29 атлетов из Тюмени, Ялуторовска, Нижнего Тагила, Тавды, Серова и Кургана, сообщили в пресс-службе управления по физической культуре и спорту региона.

В категории «юноши 15-17 лет» второе место завоевал Егор Васильев. Среди мужчин старше 18 лет золото у Максима Комарова, бронза у Кирилла Ситникова. В группе «девушки 14 лет и старше» самой ловкой оказалась Яна Комарова.

Абсолютными победителями среди курганцев стали Яна Комарова и Максим Комаров.

Фото Управления по физической культуре и спорту Курганской области.

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